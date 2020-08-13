Шарий ответил на возможный запрет его партии

Он считает, что оснований для запрета его партии нет

Он считает, что оснований для запрета его партии нет

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Об этом сказал в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews, сообщает RegioNews.

По словам Шария, нет вообще никаких оснований закрыть партию: они не "небольшие", а их нет.

"Это сочинение на свободную тему, там написано полную чушь в стиле "в интернете сообщается, что их спонсирует СВР РФ (Служба внешней разведки Российской Федерации, — ред.). Я не верю, что Малюська (министр юстиции Денис Малюська, — ред.) решится пойти на беспредел и отправить это подкидное письмо в суд. Еще больше не верю в то, что хоть один судья в Украине решится это серьезно рассматривать", — отметил блогер.

"Интересно, что инициатор этого — заместитель председателя общественного совета — член "Нацкорпуса". И на просьбу "Нацкорпуса" все это и началось. Они даже не скрывают. ОП использует своих шестерок, но с юридической точки зрения действует совсем тупо. Они могут избить, напасть, а юридические документы — это не их", — сказал Шарий.

Напомним, 30 июля Киевский окружной админсуд открыл производство в деле о запрете партии Шария.