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13 августа 2020, 10:34 7

Шарий ответил на возможный запрет его партии

13 августа 2020, 10:34 7
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Он считает, что оснований для запрета его партии нет
Он считает, что оснований для запрета его партии нет
Фото из открытых источников
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Известный блогер-украинофоб и лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий прокомментировал решение общественного совета Минюста запретить его политсилу.

Об этом сказал в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews, сообщает RegioNews.

По словам Шария, нет вообще никаких оснований закрыть партию: они не "небольшие", а их нет.

"Это сочинение на свободную тему, там написано полную чушь в стиле "в интернете сообщается, что их спонсирует СВР РФ (Служба внешней разведки Российской Федерации, — ред.). Я не верю, что Малюська (министр юстиции Денис Малюська, — ред.) решится пойти на беспредел и отправить это подкидное письмо в суд. Еще больше не верю в то, что хоть один судья в Украине решится это серьезно рассматривать", — отметил блогер.

"Интересно, что инициатор этого — заместитель председателя общественного совета — член "Нацкорпуса". И на просьбу "Нацкорпуса" все это и началось. Они даже не скрывают. ОП использует своих шестерок, но с юридической точки зрения действует совсем тупо. Они могут избить, напасть, а юридические документы — это не их", — сказал Шарий.

Напомним, 30 июля Киевский окружной админсуд открыл производство в деле о запрете партии Шария.

суд Минюст Офис президента партия Нацкорпус
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