"Слуга народу" Качура вимагає розпустити громадську раду при Мінʼюсті

Качурі не сподобалося, що Рада рекомендувала заборонити "ОПЗЖ" і Партію Шарія

Качурі не сподобалося, що Рада рекомендувала заборонити "ОПЗЖ" і Партію Шарія

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура звернувся до міністра юстиції з вимогою розпустити громадську раду при Мінʼюсті, через те, що рада надіслала до міністерства звернення про заборону кількох політичних партій.

Про це Олександр Качура написав у Telegram, повідомляє RegioNews.

Качура заявив, що звернення громадської ради є "виключно політичним і не має під собою ніяких аргументацій".

Рада при Мінʼюсті повинна бути створена на професійній основі, а не з профанів, набраних на вулиці. Громадська рада створюється для експертного контролю юридичною спільнотою та напрацювання рекомендацій для прийняття рішень центральним органом виконавчої влади, а не для політичного переслідування праворадикальних партій своїх опонентів. До обрання я був членом цієї ради і ми не дозволяли собі приймати заангажовані рішення", — сказав нардеп.

Качура нагадав, що відповідно до закону громадяни мають право на свободу обʼєднань у політичні партії та громадські організації.

Раніше, 12 серпня стало відомо, що громадська рада при Міністерстві юстиції розглянула звернення політичних сил і громадських організацій про заборону діяльності в Україні "Опозиційної платформи — За життя" та Партії Шарія.

Рада рекомендувала Мінʼюсту почати юридичний процес і заборонити діяльність партій. На думку авторів звернення, робота партій шкодить національній безпеці.

Нагадаємо, 30 липня Київський окружний адмінсуд відкрив провадження у справі про заборону партії Шарія.