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30 июля 2020, 19:36 1

Киевский окружной админсуд открыл производство в деле о запрете партии Шария

30 июля 2020, 19:36 1
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Истцом по делу определен винницкий активист Юрий Павленко
Истцом по делу определен винницкий активист Юрий Павленко
Фото из открытых источников
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Рассмотрение дела будет осуществляться по правилам упрощенного позывного производства без уведомления участников дела.

На официальном сайте ОАСК 30 июля опубликовано сообщение об открытии производства о запрете деятельности "Партии Шария”, пишет RegioNews.

По сообщению госпортала "Судебная власть Украины”, истцом является винницкий активист Юрий Павленко.

Истец, просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно принятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Вместе с тем, истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить соответствующую государственную регистрацию.

Напомним, сегодня активисты приобрели подарочные сертификаты на камеры в СИЗО для Медведчука, Шария, Бойко и Рабиновича, требуя от Министерства юстиции запретить в Украине деятельность партии Шария и "ОПЗЖ".

Ранее Окружной админсуд Киева просили обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд о запрете деятельности Партии Шария".

суд Украина Анатолий Шарий запрет активисты Партия Шария
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