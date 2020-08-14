Стала известна причина остановки заочных дел по Майдану и захвату Крыма

Дела остановлены из-за проблем с законодательством

Дела остановлены из-за проблем с законодательством

Фото: из открытых источников

Заочное осуждение червертого президента Украины Виктора Януковича остается единственным громким делом, проведенным по спецпроцедуре. За шесть лет вынесено только около сотни заочных приговоров против боевиков "ЛНР" и "ДНР", крымских судей и двух российских чиновников.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Указано, что ключевым условием для заочного процесса является объявление фигуранта дела в международный розыск. В Офисе генпрокурора объяснили, что проблема в том, что разные судьи по-разному трактуют фразу о необходимости "международного розыска" подозреваемого.

Часть судей говорит, что Интерпол отказывается помогать Украине в поиске экс-чиновников, связанных с преступлениями во время Евромайдана и российской агрессией на Донбассе и в Крыму.

Другие судьи считают, что постановления следователя об объявлении такого розыска вполне достаточно, а как и кем он дальше реализуется - другой вопрос.

В Офисе генпрокурора считают, что использование "заочки" сейчас действительно "крайне неэффективно" именно из-за отсутствия в Уголовно-процессуальном кодексе четкого определения понятия "международный розыск".

Напомним, следственный судья Печерского райсуда заочно отправил под стражу бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины — руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Бывшего правоохранителя подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.