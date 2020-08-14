09:46  14 августа
В Украине рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили 1732 людям
20:27  13 августа
Вузы самостоятельно будут выбирать формат обучения студентов с 1 сентября - Кабмин
08:19  14 августа
Сутки на Донбассе: обстрелов не зафиксировано, один военный погиб
UA | RU
UA | RU
14 августа 2020, 09:24 4

Стала известна причина остановки заочных дел по Майдану и захвату Крыма

14 августа 2020, 09:24 4
Читайте також українською мовою
Дела остановлены из-за проблем с законодательством
Дела остановлены из-за проблем с законодательством
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Заочное осуждение червертого президента Украины Виктора Януковича остается единственным громким делом, проведенным по спецпроцедуре. За шесть лет вынесено только около сотни заочных приговоров против боевиков "ЛНР" и "ДНР", крымских судей и двух российских чиновников.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Указано, что ключевым условием для заочного процесса является объявление фигуранта дела в международный розыск. В Офисе генпрокурора объяснили, что проблема в том, что разные судьи по-разному трактуют фразу о необходимости "международного розыска" подозреваемого.

Часть судей говорит, что Интерпол отказывается помогать Украине в поиске экс-чиновников, связанных с преступлениями во время Евромайдана и российской агрессией на Донбассе и в Крыму.

Другие судьи считают, что постановления следователя об объявлении такого розыска вполне достаточно, а как и кем он дальше реализуется - другой вопрос.

В Офисе генпрокурора считают, что использование "заочки" сейчас действительно "крайне неэффективно" именно из-за отсутствия в Уголовно-процессуальном кодексе четкого определения понятия "международный розыск".

Напомним, следственный судья Печерского райсуда заочно отправил под стражу бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины — руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Бывшего правоохранителя подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.

суд Офис генпрокурора дела Майдана Интерпол
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Главы ОГА и их залеты. Когда Зеленский начнет чистку областных "конюшен"
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »