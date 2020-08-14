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14 августа 2020, 12:35 1

В Одесской области семь ТИК не смогли провести первые заседания

14 августа 2020, 12:35 1
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Основной причиной стало отсутствие кворума
Основной причиной стало отсутствие кворума
Фото: Facebook
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Согласно постановлению ЦИК, в Одесской области во время местных выборов будут действовать 27 территориальных избирательных комиссий, семь из них не смогли вовремя провести первые заседания.

Об этом в Facebook сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает RegioNews.

По данным мониторинга, 17 комиссий области смогли провести первые заседания на второй день после их образования.

Семь комиссий не провели первые заседания в установленный срок из-за отсутствия кворума. Члены этих комиссий также не сложили присягу.

Очевидно, что наибольшую угрозу проведению первых заседаний ТИК стало обеспечение кворума, необходимого для их проведения. Именно на первом заседании ТИК, в котором участвует новоназначенный член, он должен принести присягу, после чего он или она вступают в полномочия", - отмечают общественные наблюдатели.

Напмоним, Кременчугская ТИК обратится в полицию из-за политической рекламы в городе, так как официально предвыборная кампания начнется 5 сентября.

Одесса Местные выборы ТИК заседание комиссия
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