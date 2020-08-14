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14 серпня 2020, 12:35 1

На Одещині сім ТВК не змогли провести перші засідання

14 серпня 2020, 12:35 1
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Основною причиною стала відсутність кворуму
Основною причиною стала відсутність кворуму
Фото: Facebook
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Згідно із постановою ЦВК, в Одеській області під час місцевих виборів буде діяти 27 територіальних виборчих комісій, сім із них не змогли вчасно провести перші засідання.

Про це у Facebook повідомляє громадська мережа "ОПОРА”, передає RegioNews.

За даними моніторингу, 17 комісій області змогли провести перші засідання на другий день після їхнього утворення.

Сім комісій не провели перші засідання у визначений строк через відсутність кворуму. Члени цих комісій також не склали присягу.

Очевидно, що найбільшою загрозою проведення перших засідань ТВК стало забезпечення кворуму, необхідного для їх проведення. Саме на першому засіданні ТВК, в якому бере участь новопризначений член, він має скласти присягу, після чого він або вона вступають у повноваження”, - зазначають громадські спостерігачі.

Нагадаємо, Кременчуцька ТВК звернеться до поліції через політичну рекламу в місті, оскільки офіційно передвиборча кампанія розпочнеться 5 вересня.

Одеса Місцеві вибори ТВК засідання комісія
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