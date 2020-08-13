Зеленский и "Слуга народа" остаются лидерами среди симпатий украинцев - опрос

Петр Порошенко остается главным оппонентом президента Зеленского

Петр Порошенко остается главным оппонентом президента Зеленского

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Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, за действующего президента Владимира Зеленского готовы отдать голоса 33,4% избирателей, которые определились с выбором и пойдут на участки.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Центром SOCIS с 21 по 28 июля, передает RegioNews.

Рейтинг Зеленского среди всех опрошенных респондентов составляет 25,6%. За Петра Порошенко готовы проголосовать 17,8% граждан, за Юрия Бойко - 15,7%, Юлию Тимошенко - 8,8%. 7% смог бы получить Игорь Смешко.

Если бы в ближайшее время состоялся второй тур выборов президента, к нему снова вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко. В этом случае Владимир Зеленский победил бы с результатом 68,4% голосов избирателей, которые определились и пойдут голосувать, Порошенко смог бы набрать 31,6%.

Если бы состоялись в ближайшее время выборы в Верховную Раду, то правящая партия "Слуга народа" смогла бы набрать 25,5% голосов тех, кто определился и будет голосовать, среди всех опрошенных ее рейтинг составляет 19,5%.

За партию ОПЗЖ проголосуют 18,3% (14% среди всех), за "Европейскую Солидарность" - 18,1% (среди всех - 13,8%), за "Батькивщину - 10,4% (7,9%), и за партию "Сила и Честь" 6,5% (5%).

57,9% опрошенных поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 26,9% - против. 47,7% опрошенных готовы проголосовать за вступление Украины в НАТО, против - 32,8%.

59,5% считают Россию страной-агрессором, 23,8% считают РФ соседской страной, с которой надо поддерживать хорошие отношения, для 9,1% Россия является братской страной.

64,5% опрошенных считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 17,7% допускают для русского языка статус официального в отдельных регионах, 15,2% считают, что в Украине должны быть два государственных языка.

Напомним, на выборах в Киевсовет не проходят "Самопомощь", "Свобода" и "Єдність" - социологи, партия Порошенко теряет лидерство в новой раде.