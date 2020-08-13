На выборах в Киевсовет не проходят "Самопомощь", "Свобода" и "Єдність" - социологи
Согласно новому социологическому исследованию Центра Разумкова, в киевский городской совет проходят 7 партий.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на результати социологического исследования.
Так, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то избиратели которые определились с выбором и готовы прийти на участки, поддержали бы такие политические партии:
- "УДАР Виталия Кличко" - 19,8%
- "Слуга Народа" - 15%
- "Оппозиционная Платформа - За Жизнь" - 11,5%
- "Европейская Солидарность" - 11,4%
- "Победа Пальчевского" - 7,1%
- "Сила и Честь" - 5,5%
- ВО "Батькивщина" - 5,5%
- "Голос" - 4,3%
В то же время, рейтинги партий "Самопомощь", ВО "Свобода" и "Єдність" находятся на грани статистической погрешности, что не позволяет этим политическим силам преодолеть проходной барьер.
Напомним, в 2015 году первое место на выборах в Киевсовет получил "Блок Петра Порошенко "Солидарность", набрав 27,56% голосов избирателей. Согласно новым социологическим исследованиям, рейтинг партии пятого президента уменьшился более чем в 2 раза.
Ранее сообщалось, что "Евросолидарность" опережает "Слугу народа" на местных выборах в Киеве - опрос, с августа прошлого года рейтинг партии "Слуга народа" имеет стабильную отрицательную динамику.