На выборах в Киевсовет не проходят "Самопомощь", "Свобода" и "Єдність" - социологи

Партия Порошенко теряет лидерство в новой раде

Партия Порошенко теряет лидерство в новой раде

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на результати социологического исследования.

Так, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то избиратели которые определились с выбором и готовы прийти на участки, поддержали бы такие политические партии:

"УДАР Виталия Кличко" - 19,8%

"Слуга Народа" - 15%

"Оппозиционная Платформа - За Жизнь" - 11,5%

"Европейская Солидарность" - 11,4%

"Победа Пальчевского" - 7,1%

"Сила и Честь" - 5,5%

ВО "Батькивщина" - 5,5%

"Голос" - 4,3%

В то же время, рейтинги партий "Самопомощь", ВО "Свобода" и "Єдність" находятся на грани статистической погрешности, что не позволяет этим политическим силам преодолеть проходной барьер.

Напомним, в 2015 году первое место на выборах в Киевсовет получил "Блок Петра Порошенко "Солидарность", набрав 27,56% голосов избирателей. Согласно новым социологическим исследованиям, рейтинг партии пятого президента уменьшился более чем в 2 раза.

Ранее сообщалось, что "Евросолидарность" опережает "Слугу народа" на местных выборах в Киеве - опрос, с августа прошлого года рейтинг партии "Слуга народа" имеет стабильную отрицательную динамику.