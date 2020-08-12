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12 августа 2020, 13:18 7

Кравчук рассказал, кто должен инвестировать в свободную экономическую зону Донбасса

12 августа 2020, 13:18 7
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По мнению Кравчука, деньги в Донбасс должна вкладывать Украина
По мнению Кравчука, деньги в Донбасс должна вкладывать Украина
Фото: скриншот видео
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Председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина должна инвестировать в свободную экономическую зону в этом регионе.

Об этом он сказал в эфире "Апостроф TV", передает RegioNews.

По словам Кравчука, государство должно "сшивать людей, которые разделены экономически, духовно и социально", а результатом создания свободной экономической зоны должен быть рост благосостояния людей.

В свободную экономическую зону должны вкладывать деньги те, кто придет туда. Если там будут лучшие условия и государство обеспечит инвестиции в правовом порядке ... Бесспорно, это должна быть Украина. Мы должны "сшивать", "склеивать" людей, которые разобщены экономически, политически, духовно, социально", - сказал Кравчук.

Он добавил, что речь идет не просто о зоне на неконтролируемых территориях, а о всей Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Кравчук предлагает в отношении ОРДЛО отказаться от понятия "особый статус", так как якобы понятие "особый статус" противоречит украинскому законодательству.

Донбасс Украина экономика инвестиции Донецк Леонид Кравчук
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