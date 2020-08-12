В оккупированном Крыму штрафуют за пересечение КПВВ с украинским паспортом - правозащитники

Для пересечения КПВВ российские пограничники требуют исключительно паспорт гражданина РФ

Для пересечения КПВВ российские пограничники требуют исключительно паспорт гражданина РФ

Фото: из открытых источников

В оккупированном Крыму российские пограничники начали штрафовать местных жителей из-за попытки пересечь КПВВ на админчерте с украинским паспортом.

Об этом говорится в ежемесячном мониторинговом отчете соблюдения прав человека Крымской правозащитной группы, передает RegioNews.

По утверждению ФСБ РФ, украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным для тех, кто проживает в Крыму", - говорится в сообщении.

Для пересечения КПВВ российские пограничники требуют от жителей оккупированного Крыма предъявлять исключительно паспорт гражданина РФ, выданный в Крыму в нарушение международных норм.

Таким образом, действия пограничников продолжают политику российских властей по навязыванию гражданства РФ жителям Крыма.

Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ теперь вручают жителям Крыма уведомления о том, что они могут только один раз покинуть полуостров и вернуться обратно (ранее уведомление об этом было устным)", - говорится в сообщении.

Кроме того, при попытке повторно выехать из Крыма им будет отказано в выезде до завершения карантинных ограничений.

Ранее сообщалось, что в правительстве назвали причины, по которым возможно пересечь границу с Крымом.