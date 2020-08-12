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Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировали два обстрела
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12 августа 2020, 08:19 4

Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировали два обстрела

12 августа 2020, 08:19 4
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Потерь и ранений среди украинских военных нет
Потерь и ранений среди украинских военных нет
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, вооруженные формирования РФ осуществили две провокации с помощью подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, неприцельные выстрелы были зафиксированы вблизи Марьинки, а также вблизи Широкино. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 12 августа, зафиксировано одну вражескую провокацию. Так, недалеко от Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации провели провокацию с использованием стрелкового оружия.

ООС ОРДЛО Донбасс боевики обстрелы
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