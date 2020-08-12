Прокурор Закарпатской области написал заявление об увольнении

Причины его увольнения пока неизвестны

Причины его увольнения пока неизвестны

Фото: Facebook

Прокурор Закарпатской области Владимир Гаврилюк, который занимал должность в течение 4 лет, написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает местное издание "Первый", передает RegioNews.

По информации издания, Гаврилюк сложит свои полномочия с 25 августа.

Владимир Гаврилюк работал заместителем прокурора Лычаковского района Львова, в 2014 году возглавил прокуратуру Ужгорода.

Причины его увольнения пока неизвестны.

Напомним, из Закарпатской ОГА увольняется заместитель Алексея Петрова, о причинах своего решения Игорь Шинкарюк не сообщил.