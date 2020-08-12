Прокурор Закарпатской области написал заявление об увольнении
Причины его увольнения пока неизвестны
Причины его увольнения пока неизвестны
Прокурор Закарпатской области Владимир Гаврилюк, который занимал должность в течение 4 лет, написал заявление об увольнении.
Об этом сообщает местное издание "Первый", передает RegioNews.
По информации издания, Гаврилюк сложит свои полномочия с 25 августа.
Владимир Гаврилюк работал заместителем прокурора Лычаковского района Львова, в 2014 году возглавил прокуратуру Ужгорода.
Причины его увольнения пока неизвестны.
Напомним, из Закарпатской ОГА увольняется заместитель Алексея Петрова, о причинах своего решения Игорь Шинкарюк не сообщил.
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