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12 августа 2020, 15:30 12

Нардеп Потураев объяснил, почему в свое время Балоня назначили главой Кировоградской ОГА

12 августа 2020, 15:30 12
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По словам руководителя кировоградских "Слуг народа" случился "сбой в системе"
По словам руководителя кировоградских "Слуг народа" случился "сбой в системе"
Фото: Liga.net
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Руководитель областной организации партии «Слуга народа» Никита Потураев извинился от имени политической силы за назначение Андрея Балоня на должность главы Кировоградской ОГА.

Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 12 августа, передает RegioNews со ссылкой на CBN.

Нам никогда не было неудобно приносить извинения, если мы ошибаемся. Поэтому приношу извинения", – сказал Потураев.

Он также назвал решение о назначении Андрея Балоня председателем Кировоградской ОГА "сбоем системы".

На рассмотрении сейчас находятся несколько достойных кандидатур. Надеюсь, с третьего раза все будет хорошо", – отметил Никита Потураев.

Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

5 августа Кабмин согласовал кандидатуру Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской ОГА.

Сегодня стало известно, что члены правительства передумали и отозвали эту рекомендацию через наличие у Мищенко конфликта интересов.

Балонь Андрей ОГА Кировоградская область глава Потураев Никита Мищенко Валерий
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