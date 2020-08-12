Нардеп Потураев объяснил, почему в свое время Балоня назначили главой Кировоградской ОГА
Руководитель областной организации партии «Слуга народа» Никита Потураев извинился от имени политической силы за назначение Андрея Балоня на должность главы Кировоградской ОГА.
Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 12 августа, передает RegioNews со ссылкой на CBN.
Нам никогда не было неудобно приносить извинения, если мы ошибаемся. Поэтому приношу извинения", – сказал Потураев.
Он также назвал решение о назначении Андрея Балоня председателем Кировоградской ОГА "сбоем системы".
На рассмотрении сейчас находятся несколько достойных кандидатур. Надеюсь, с третьего раза все будет хорошо", – отметил Никита Потураев.
Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.
5 августа Кабмин согласовал кандидатуру Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской ОГА.
Сегодня стало известно, что члены правительства передумали и отозвали эту рекомендацию через наличие у Мищенко конфликта интересов.