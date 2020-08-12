Нардеп Потураев объяснил, почему в свое время Балоня назначили главой Кировоградской ОГА

По словам руководителя кировоградских "Слуг народа" случился "сбой в системе"

По словам руководителя кировоградских "Слуг народа" случился "сбой в системе"

Фото: Liga.net

Руководитель областной организации партии «Слуга народа» Никита Потураев извинился от имени политической силы за назначение Андрея Балоня на должность главы Кировоградской ОГА.

Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 12 августа, передает RegioNews со ссылкой на CBN.

Нам никогда не было неудобно приносить извинения, если мы ошибаемся. Поэтому приношу извинения", – сказал Потураев.

Он также назвал решение о назначении Андрея Балоня председателем Кировоградской ОГА "сбоем системы".

На рассмотрении сейчас находятся несколько достойных кандидатур. Надеюсь, с третьего раза все будет хорошо", – отметил Никита Потураев.

Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

5 августа Кабмин согласовал кандидатуру Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской ОГА.

Сегодня стало известно, что члены правительства передумали и отозвали эту рекомендацию через наличие у Мищенко конфликта интересов.