В Украине хотят снова начать производить вакцины

Глава Минздрава уже провел встречу с крупнейшими фармкомпаниями

Глава Минздрава уже провел встречу с крупнейшими фармкомпаниями

Как сообщает RegioNews, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Нам нужно собственное производство вакцин... У нас сейчас есть четкое понимание, как потом выльется в стратегию относительно начала производства вакцин на территории страны, на наших мощностях, с одной стороны. С другой стороны, это задача максимально создать условия для наших ученых, чтобы они, действительно, начали создавать вакцины”, - сказал Степанов.

Он проинформировал, что на прошлой неделе провел встречу с представителями фармацевтических компаний "Фармак”, "Лекхим”, "Биолек", а также учреждений Национальной академии наук, в частности Института микробиологии и вирусологии НАНУ, на которой обсуждался вопрос возобновления производства вакцин в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина одной из первых получила вакцину от коронавируса.