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12 августа 2020, 15:04 3

Кабмин планирует постепенно выводить из оборота паспорта в форме книжечки

12 августа 2020, 15:04 3
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Вместо вклеивания новых фотографий будут выдавать пластиковые паспорта
Вместо вклеивания новых фотографий будут выдавать пластиковые паспорта
Фото: flickr
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Кабинет министров одобрил проект закона "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки", который предусматривает постепенный вывод бумажных паспортов из обращения и замену их на пластиковые карты.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 августа, передает RegioNews.

Согласно проекту закона, паспорта лиц в возрасте от 16 до 25 лет будут действовать до достижения лицом 25-летнего возраста.

Для лиц в возрасте от 25 до 45 лет - до дня достижения 45-летнего возраста, если была вклеена новая фотография до дня вступления в силу закона.

Паспорта лиц в возрасте от 45 лет будут действовать бессрочно, если до вступления в силу закона будет вклеена фотография.

Таким образом, при каждой следующей дате, в которую нужно вклеить новое фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдать только в форме пластиковых карт.

Напомним, Денис Шмигаль сообщил, что бюджет получит около 1 миллиарда гривен от большой приватизации.

паспорт Кабмин реформа Верховная Рада Денис Шмыгаль правительство
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