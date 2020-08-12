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12 августа 2020, 14:50 2

Фонду госимущества передали около 200 объектов для приватизации

12 августа 2020, 14:50 2
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Объекты госсобственности должны передаться в сферу управления ФГИУ
Объекты госсобственности должны передаться в сферу управления ФГИУ
Фото из открытых источников
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Кабинет министров принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 августа, передает RegioNews со ссылкой на "ДС".

Согласно распоряжению, объекты государственной собственности, находящиеся в управлении уполномоченных органов управления, передаются в сферу управления ФГИУ с целью их дальнейшей приватизации.

Распоряжением утвержден:

  • перечень целостных имущественных комплексов государственных предприятий, учреждений и организаций, которые передаются в сферу управления ФГИУ (198 объекта);
  • перечень субъектов, полномочия по управлению корпоративными правами государства, которые передаются ФГИУ (12 объектов);
  • перечень государственных объединений, контроль деятельности которых осуществляет ФГИУ (1 объект).

Ранее сообщалось, что в Украине планируют приватизировать 78 спиртзаводов.

приватизация Фонд госимущества Кабмин правительство заседание
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