Фонду госимущества передали около 200 объектов для приватизации
Объекты госсобственности должны передаться в сферу управления ФГИУ
Объекты госсобственности должны передаться в сферу управления ФГИУ
Кабинет министров принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества".
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 августа, передает RegioNews со ссылкой на "ДС".
Согласно распоряжению, объекты государственной собственности, находящиеся в управлении уполномоченных органов управления, передаются в сферу управления ФГИУ с целью их дальнейшей приватизации.
Распоряжением утвержден:
- перечень целостных имущественных комплексов государственных предприятий, учреждений и организаций, которые передаются в сферу управления ФГИУ (198 объекта);
- перечень субъектов, полномочия по управлению корпоративными правами государства, которые передаются ФГИУ (12 объектов);
- перечень государственных объединений, контроль деятельности которых осуществляет ФГИУ (1 объект).
Ранее сообщалось, что в Украине планируют приватизировать 78 спиртзаводов.
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