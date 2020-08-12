Фонду госимущества передали около 200 объектов для приватизации

Объекты госсобственности должны передаться в сферу управления ФГИУ

Объекты госсобственности должны передаться в сферу управления ФГИУ

Фото из открытых источников

Кабинет министров принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 августа, передает RegioNews со ссылкой на "ДС".

Согласно распоряжению, объекты государственной собственности, находящиеся в управлении уполномоченных органов управления, передаются в сферу управления ФГИУ с целью их дальнейшей приватизации.

Распоряжением утвержден:

перечень целостных имущественных комплексов государственных предприятий, учреждений и организаций, которые передаются в сферу управления ФГИУ (198 объекта);

перечень субъектов, полномочия по управлению корпоративными правами государства, которые передаются ФГИУ (12 объектов);

перечень государственных объединений, контроль деятельности которых осуществляет ФГИУ (1 объект).

Ранее сообщалось, что в Украине планируют приватизировать 78 спиртзаводов.