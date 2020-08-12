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12 серпня 2020, 15:04 4

Кабмін планує поступово виводити з обігу паспорти у формі книжечки

12 серпня 2020, 15:04 4
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Замість вклеювання нових фотокарток видаватимуть пластикові паспорти
Замість вклеювання нових фотокарток видаватимуть пластикові паспорти
Фото: flickr
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Кабінет міністрів схвалив проект закону "Про паспорт громадянина України у формі книжечки", який передбачає поступове виведення паперових паспортів з обігу та заміну їх на пластикові карти.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 12 серпня, передає RegioNews.

Згідно з проектом закону, паспорти осіб віком від 16 до 25 років будуть діяти до досягнення особою 25-річного віку.

Для осіб віком від 25 до 45 років - до дня досягнення 45-річного віку, якщо було вклеєно нову фотокартку до дня набрання чинності закону.

Паспорти осіб віком від 45 років будуть діяти безстроково, якщо до вступу в силу закону буде вклеєно фотокартку.

Таким чином, при кожній наступній даті, в яку потрібно вклеїти нове фото, паспорт у формі книжечки будуть заміняти на пластикову карту. Нові паспорти будуть видати лише у формі пластикових карт.

Нагадаємо, Денис Шмигаль повідомив, що бюджет отримає близько 1 мільярда гривень від великої приватизації.

паспорт Кабмін реформа Верховна Рада Деніс Шмигаль уряд
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