Приватизация в Украине: Шмыгаль назвал ее основные условия

На сегодня около 3 тысяч предприятий находятся в собственности государства

На сегодня около 3 тысяч предприятий находятся в собственности государства

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что главными условиями приватизации государственных компаний в Украине являются создание рабочих мест, уплата налогов и инвестиции.

Об этом он сообщил на заседании правительства, передает RegioNews.

По словам премьер-министра, не все компании будут подлежать приватизации. Речь идет о компании вроде "Нафтогаза" или "Энергоатома".

Предприятия, работающие в сфере национальной безопасности, естественной монополии и важных социальных процессов должны оставаться подконтрольными государству", - отметил Шмыгаль.

Напомним, Денис Шмигаль сообщил, что бюджет получит около 1 миллиарда гривен от большой приватизации.