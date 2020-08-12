Приватизация в Украине: Шмыгаль назвал ее основные условия
На сегодня около 3 тысяч предприятий находятся в собственности государства
На сегодня около 3 тысяч предприятий находятся в собственности государства
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что главными условиями приватизации государственных компаний в Украине являются создание рабочих мест, уплата налогов и инвестиции.
Об этом он сообщил на заседании правительства, передает RegioNews.
По словам премьер-министра, не все компании будут подлежать приватизации. Речь идет о компании вроде "Нафтогаза" или "Энергоатома".
Предприятия, работающие в сфере национальной безопасности, естественной монополии и важных социальных процессов должны оставаться подконтрольными государству", - отметил Шмыгаль.
Напомним, Денис Шмигаль сообщил, что бюджет получит около 1 миллиарда гривен от большой приватизации.
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