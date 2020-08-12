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12 августа 2020, 14:12 7

Приватизация в Украине: Шмыгаль назвал ее основные условия

12 августа 2020, 14:12 7
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На сегодня около 3 тысяч предприятий находятся в собственности государства
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что главными условиями приватизации государственных компаний в Украине являются создание рабочих мест, уплата налогов и инвестиции.

Об этом он сообщил на заседании правительства, передает RegioNews.

По словам премьер-министра, не все компании будут подлежать приватизации. Речь идет о компании вроде "Нафтогаза" или "Энергоатома".

Предприятия, работающие в сфере национальной безопасности, естественной монополии и важных социальных процессов должны оставаться подконтрольными государству", - отметил Шмыгаль.

Напомним, Денис Шмигаль сообщил, что бюджет получит около 1 миллиарда гривен от большой приватизации.

приватизация Денис Шмыгаль экономика предприятие
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