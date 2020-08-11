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11 августа 2020, 11:43 6

В Раде назвали вероятную дату внеочередного заседания

11 августа 2020, 11:43 6
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Нардепы могут собраться уже в августе
Нардепы могут собраться уже в августе
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Парламент может собраться на внеочередную сессию 25 августа. Планируется принять законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

"Я не знаю, внес президент не внес представление (о проведении внеочередного заседания, - ред.), но время для этого есть и мы, скорее всего, соберемся, чтобы принять этот закон и другие законы", - сказал Гетманцев.

Напомним, в июле компенсацию за жилье получил 141 нардеп.

закон Верховная Рада сессия парламент минимальная зарплата
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