В Раде назвали вероятную дату внеочередного заседания

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

"Я не знаю, внес президент не внес представление (о проведении внеочередного заседания, - ред.), но время для этого есть и мы, скорее всего, соберемся, чтобы принять этот закон и другие законы", - сказал Гетманцев.