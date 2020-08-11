В Раде назвали вероятную дату внеочередного заседания
Нардепы могут собраться уже в августе
Нардепы могут собраться уже в августе
Парламент может собраться на внеочередную сессию 25 августа. Планируется принять законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.
"Я не знаю, внес президент не внес представление (о проведении внеочередного заседания, - ред.), но время для этого есть и мы, скорее всего, соберемся, чтобы принять этот закон и другие законы", - сказал Гетманцев.
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