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06 августа 2020, 12:20 1

Нардепы хотят изменить отдельные положения Уголовного кодекса

06 августа 2020, 12:20 1
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Представления поступили от 47 народных избранников
Представления поступили от 47 народных избранников
Фото: КСУ
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5 августа в Конституционный Суд Украины поступили конституционные представления 47 народных депутатов, касающиеся процедуры специальной конфискации и субъектов декларирования доходов.

Соответствующая информация обнародована на сайте КСУ, передает RegioNews.

В частности представления, которые направили уполномоченные по доверенности народные депутаты Украины Григорий Мамка и Олег Волошин (ОПЗЖ), касаются:

  • конституционности положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины;
  • соответствия Конституции Украины отдельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины;
  • конституционности отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ним законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан.

Отмечается, что авторы ходатайства просят Конституционный Суд признать оспариваемые положения нормативно-правовых актов такими, что не соответствуют Основному Закону Украины.

Напомним, Обвинительный акт по делу мэра Одессы Труханова направили в суд.

нардепы Верховная Рада Конституционный суд декларации коррупция
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