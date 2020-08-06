Нардепы хотят изменить отдельные положения Уголовного кодекса

Представления поступили от 47 народных избранников

Представления поступили от 47 народных избранников

Фото: КСУ

5 августа в Конституционный Суд Украины поступили конституционные представления 47 народных депутатов, касающиеся процедуры специальной конфискации и субъектов декларирования доходов.

Соответствующая информация обнародована на сайте КСУ, передает RegioNews.

В частности представления, которые направили уполномоченные по доверенности народные депутаты Украины Григорий Мамка и Олег Волошин (ОПЗЖ), касаются:

конституционности положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины;

соответствия Конституции Украины отдельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины;

конституционности отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ним законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан.

Отмечается, что авторы ходатайства просят Конституционный Суд признать оспариваемые положения нормативно-правовых актов такими, что не соответствуют Основному Закону Украины.

Напомним, Обвинительный акт по делу мэра Одессы Труханова направили в суд.