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11 августа 2020, 11:56 4

Против мэра Днепра Филатова открыли дело за мусорные баки

11 августа 2020, 11:56 4
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Мэр Днепра пожаловался на преследование силовиков
Мэр Днепра пожаловался на преследование силовиков
Фото: Facebook
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Офис генпрокурора поручил Главному следственному управлению СБУ расследовать уголовное дело по закупкам мэрией Днепра мусорных баков.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, это те же мусорные баки, которые в прошлом году были похищены местными жителями, чтобы квасить капусту и солить арбузы.

Стало известно, что заместитель Генерального прокурора по фамилии Любович поручил Главному следственному управлению СБУ, что находится в Киеве, расследовать уголовное дело за приобретение этих мусорных баков мэрией Днепра", - написал Филатов.

Он отметил, что дело расследуется по факту якобы "подрыва экономики Украины".

Напомним, ранее Филатов заявил, что "Пропозиция" не будет выдвигать кандидата в мэры Киева.

Офис генпрокурора СБУ уголовное дело Днепр Борис Филатов
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