Против мэра Днепра Филатова открыли дело за мусорные баки

Мэр Днепра пожаловался на преследование силовиков

Мэр Днепра пожаловался на преследование силовиков

Фото: Facebook

Об этом мэр Днепра Борис Филатов сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, это те же мусорные баки, которые в прошлом году были похищены местными жителями, чтобы квасить капусту и солить арбузы.

Стало известно, что заместитель Генерального прокурора по фамилии Любович поручил Главному следственному управлению СБУ, что находится в Киеве, расследовать уголовное дело за приобретение этих мусорных баков мэрией Днепра", - написал Филатов.

Он отметил, что дело расследуется по факту якобы "подрыва экономики Украины".

Напомним, ранее Филатов заявил, что "Пропозиция" не будет выдвигать кандидата в мэры Киева.