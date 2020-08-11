Против мэра Днепра Филатова открыли дело за мусорные баки
Мэр Днепра пожаловался на преследование силовиков
Мэр Днепра пожаловался на преследование силовиков
Офис генпрокурора поручил Главному следственному управлению СБУ расследовать уголовное дело по закупкам мэрией Днепра мусорных баков.
Об этом мэр Днепра Борис Филатов сообщил в Facebook, передает RegioNews.
По его словам, это те же мусорные баки, которые в прошлом году были похищены местными жителями, чтобы квасить капусту и солить арбузы.
Стало известно, что заместитель Генерального прокурора по фамилии Любович поручил Главному следственному управлению СБУ, что находится в Киеве, расследовать уголовное дело за приобретение этих мусорных баков мэрией Днепра", - написал Филатов.
Он отметил, что дело расследуется по факту якобы "подрыва экономики Украины".
Напомним, ранее Филатов заявил, что "Пропозиция" не будет выдвигать кандидата в мэры Киева.
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