Проти мера Дніпра Філатова відкрили справу через сміттєві баки

Мер Дніпра поскаржився на переслідування силовиків

Мер Дніпра поскаржився на переслідування силовиків

Фото: Facebook

Про це мер Дніпра Борис Філатов повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, це ті ж сміттєві баки, які минулого року були викрадені місцевими мешканцями для того, щоб квасити капусту та солити кавуни.

Стало відомо, що заступник Генерального прокурора на прізвище Любович доручив Головному слідчому управлінню СБУ, що знаходиться в Києві, розслідувати кримінальну справу за придбання цих сміттєвих баків мерією Дніпра", - написав Філатов.

Він зазначив, що справу розслідують за фактом ніби то "підриву економіки України”.

Нагадаємо, раніше Філатов заявив, що "Пропозиція" не буде висувати кандидата в мери Києва.