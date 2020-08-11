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11 серпня 2020, 11:56 5

Проти мера Дніпра Філатова відкрили справу через сміттєві баки

11 серпня 2020, 11:56 5
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Мер Дніпра поскаржився на переслідування силовиків
Мер Дніпра поскаржився на переслідування силовиків
Фото: Facebook
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Офіс генпрокурора доручив Головному слідчому управлінню СБУ розслідувати кримінальну справу по закупівлях мерією Дніпра сміттєвих баків.

Про це мер Дніпра Борис Філатов повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, це ті ж сміттєві баки, які минулого року були викрадені місцевими мешканцями для того, щоб квасити капусту та солити кавуни.

Стало відомо, що заступник Генерального прокурора на прізвище Любович доручив Головному слідчому управлінню СБУ, що знаходиться в Києві, розслідувати кримінальну справу за придбання цих сміттєвих баків мерією Дніпра", - написав Філатов.

Він зазначив, що справу розслідують за фактом ніби то "підриву економіки України”.

Нагадаємо, раніше Філатов заявив, що "Пропозиція" не буде висувати кандидата в мери Києва.

Офіс генпрокурора СБУ кримінальна справа Дніпро Борис Філатов
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