Дело Шеремета: под Офисом генпрокурора снова прошла акция в поддержку Антоненко и Кузьменко

Протестующие требовали правомерных действий от Офиса генпрокурора

Протестующие требовали правомерных действий от Офиса генпрокурора

Фото: Укринформ

В понедельник вечером, 10 августа, под Офисом генерального прокурора состоялась акция в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрінформ".

Перед входом в Офис генпрокурора активисты развернули плакат "Хватит лжи!".

Активисты отметили, что Офис генпрокурора действует неправомерно в этом деле.

Защита Антоненко и Кузьменко подает ходатайство об изменении меры пресечения для них. Но на судебные заседания... не приходят прокуроры. Поэтому слушание откладывают раз за разом", - сказал один из активистов Сергей Стерненко.

Напомним, 17 июля Печерский районный суд города Киева оставил под стражей на следующие два месяца подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

Также в Министерстве внутренних дел заявили, что подозреваемая в организации убийства Павла Шеремета Яна Дугарь не имеет бесспорного алиби.