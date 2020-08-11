09:51  11 августа
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 1158 новых случаев
11:34  11 августа
Садовый о заявлении Степанова: во Львове не разворачивают больницы второй волны
08:19  11 августа
Ситуация на Донбассе: боевики осуществили провокацию, потерь нет
UA | RU
UA | RU
11 августа 2020, 11:31 7

В Броварах задержали силовиков, которые в конфетах собирались передать секретные данные в РФ

11 августа 2020, 11:31 7
Читайте також українською мовою
Злоумышленники были задержаны во время передачи носителя с секретной информацией
Злоумышленники были задержаны во время передачи носителя с секретной информацией
Фото: gp.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В городе Бровары Киевской области правоохранители задержали майора СБУ и военного пенсионера, полковника в запасе, по подозрению в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В рамках досудебного расследования было установлено, что майор СБУ занимался сбором и передачей сведений, составляющих государственную тайну, а также оказывал содействие в проведении подрывной деятельности против Украины.

Собранная информация передавалась российским спецслужбам через посредника - военного пенсионера (полковника в запасе).

Правоохранители задержали злоумышленников при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией.

Как сообщает, носитель был спрятан в конфетах. Сообщник задержанных намеревался вывезти его за пределы Украины.

В отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили руководство государственной корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях при проведении тендеров на строительство в зоне отчуждения.

Офис генпрокурора РФ СБУ информационная война правоохранители
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »