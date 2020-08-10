На Хмельнитчине руководство управления Пенсионного фонда подозревают в присвоении денег

Должностные лица организовали "схему" хищения и присвоения бюджетных средств во время премирования подчиненных

Должностные лица организовали "схему" хищения и присвоения бюджетных средств во время премирования подчиненных

Фото: из открытых источников

В Хмельницкой области правоохранители задержали по подозрению в хищении бюджетных средств главу местного управления Пенсионного фонда и одну из ее подчиненных. Сейчас двум злоумышленницам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В ходе следствия правоохранители установили, что руководитель ведомства организовала преступную "схему" присвоения средств путем начисления завышенных премий к заработной плате приближенным подчиненным, а часть полученных средств они затем возвращали руководству.

Только в июне и июле этого года руководство Главного управления Фонда завладело средствами подчиненных работников на общую сумму 211 700 гривен. Часть средств присвоены главным бухгалтером ГУ ПФУ в области, остальные — начальником Главного управления", - отметили в полиции.

Руководительниц областного управления и его структурного подразделения задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время обысков в служебных кабинетах оперативники и следователи изъяли деньги в разной валюте на общую сумму более миллиона гривен, "черновые" записи с суммами премий и другие документы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Напомним, СБУ задержала чиновника Минветеранов за вымогательство взятки у военного.