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09 августа 2020, 16:53

На Николаевщине на ремонте одного вагона "наварили" 200 тысяч гривен

09 августа 2020, 16:53
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Завершилось расследование служебной халатности чиновников ПАО "Укрзализныця"
Завершилось расследование служебной халатности чиновников ПАО "Укрзализныця"
Фото: Укрзалізниця
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Чиновники после якобы капитального ремонта приняли пассажирский вагон, который на самом деле находился в неработоспособном состоянии, а выделенные средства присвоили, чем нанесли материальный ущерб государству на свыше 200 тысяч гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Николаевской области.

Следователи завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц производственного подразделения ПАО Укрзализныця "Пассажирское вагонное депо Николаев", и направили обвинительный акт в суд.

Правоохранители установили, что должностные лица ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности, а именно – приняли после якобы капремонта пассажирский вагон, который на самом деле находился в неработоспособном состоянии и не отвечал требованиям Правил капитального ремонта, причинив государству материальный ущерб на сумму свыше 200 тысяч грн.

Было сообщено о подозрении трем лицам — заместителю начальника, начальнику пункта технического обслуживания вагонов станции Николаев-Грузовой, и инженеру по приемке вагонов.

26 мая следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины "Служебная халатность". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Следователем к этом производстве составлен обвинительный акт, который согласован с процессуальным руководителем и направлен в суд.

Напомним, в июне правоохранители раскрыли схему в "Укрзализныце": закупили некачественных запчастей на 100 млн грн.

Николаев поезд ремонт расследование полиция суд
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