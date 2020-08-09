На Николаевщине на ремонте одного вагона "наварили" 200 тысяч гривен
Чиновники после якобы капитального ремонта приняли пассажирский вагон, который на самом деле находился в неработоспособном состоянии, а выделенные средства присвоили, чем нанесли материальный ущерб государству на свыше 200 тысяч гривен.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Николаевской области.
Следователи завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц производственного подразделения ПАО Укрзализныця "Пассажирское вагонное депо Николаев", и направили обвинительный акт в суд.
Правоохранители установили, что должностные лица ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности, а именно – приняли после якобы капремонта пассажирский вагон, который на самом деле находился в неработоспособном состоянии и не отвечал требованиям Правил капитального ремонта, причинив государству материальный ущерб на сумму свыше 200 тысяч грн.
Было сообщено о подозрении трем лицам — заместителю начальника, начальнику пункта технического обслуживания вагонов станции Николаев-Грузовой, и инженеру по приемке вагонов.
26 мая следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины "Служебная халатность". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.
Следователем к этом производстве составлен обвинительный акт, который согласован с процессуальным руководителем и направлен в суд.
Напомним, в июне правоохранители раскрыли схему в "Укрзализныце": закупили некачественных запчастей на 100 млн грн.