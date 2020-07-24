ЦИК упростила правила определения избирательного адреса граждан

Ранее требовали документы, подтверждающие аренду жилья

Ранее требовали документы, подтверждающие аренду жилья

Фото: flickr

Центральная избирательная комиссия изменила процедуру определения избирательного адреса для граждан, желающих проголосовать не по месту прописки.

Решение было принято во время сегодняшнего заседания, передает RegioNews.

Комиссия внесла изменения в ряд своих постановлений и исключила требование о документальном подтверждении фактического проживания избирателя.

Теперь в заявлении необходимо будет лишь указать адрес, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.

Ранее избирателю необходимо было предоставить соответствующие документы.

Напомним, ЦИК считает, что местные выборы пройдут в сложных условиях.