ЦИК упростила правила определения избирательного адреса граждан
Ранее требовали документы, подтверждающие аренду жилья
Ранее требовали документы, подтверждающие аренду жилья
Центральная избирательная комиссия изменила процедуру определения избирательного адреса для граждан, желающих проголосовать не по месту прописки.
Решение было принято во время сегодняшнего заседания, передает RegioNews.
Комиссия внесла изменения в ряд своих постановлений и исключила требование о документальном подтверждении фактического проживания избирателя.
Теперь в заявлении необходимо будет лишь указать адрес, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.
Ранее избирателю необходимо было предоставить соответствующие документы.
Напомним, ЦИК считает, что местные выборы пройдут в сложных условиях.
ЦИК считает, что местные выборы пройдут в сложных условияхВсе новости »
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