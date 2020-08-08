"Батькивщина" назвала имя своего кандидата в мэры Киева

Кучеренко был министром по вопросам ЖКХ во втором правительстве Юлии Тимошенко

Кучеренко был министром по вопросам ЖКХ во втором правительстве Юлии Тимошенко

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Об этом во время брифинга сообщила председатель пиртии Юлии Тимошенко, передает RegioNews.

Я хочу, чтобы наша команда всеукраинская, и киевская команда выдвинули Алексея Кучеренко на должность мэра Киева. Он будет от "Батькивщины" кандидатом на должность мэра Киева", - сказала она.

Тимошенко добавила, что "Батькивщина" будет выдвигать по всей Украине почти 40 тысяч кандидатов в депутаты и "тысячи кандидатов на должность мэров".

Кучеренко во время брифинга также представил свою программу.

Напомним, на Львовщине депутат от "Батькивщины" ударил женщину кулаком в лицо.