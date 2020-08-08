"Батькивщина" назвала имя своего кандидата в мэры Киева
Кучеренко был министром по вопросам ЖКХ во втором правительстве Юлии Тимошенко
Кучеренко был министром по вопросам ЖКХ во втором правительстве Юлии Тимошенко
Партия "Батькивщина" выдвигает народного депутата Алексея Кучеренко кандидатом на должность мэра Киева.
Об этом во время брифинга сообщила председатель пиртии Юлии Тимошенко, передает RegioNews.
Я хочу, чтобы наша команда всеукраинская, и киевская команда выдвинули Алексея Кучеренко на должность мэра Киева. Он будет от "Батькивщины" кандидатом на должность мэра Киева", - сказала она.
Тимошенко добавила, что "Батькивщина" будет выдвигать по всей Украине почти 40 тысяч кандидатов в депутаты и "тысячи кандидатов на должность мэров".
Кучеренко во время брифинга также представил свою программу.
Напомним, на Львовщине депутат от "Батькивщины" ударил женщину кулаком в лицо.
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