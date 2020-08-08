10:23  08 августа
В Украине снова антирекорд, выявлено 1489 случаев COVID-19
12:09  08 августа
В полиции рассказали, какие регионы больше всего нарушают карантин
10:08  08 августа
В зоне ООС боевики трижды нарушили перемирие, обошлось без потерь
UA | RU
UA | RU
08 августа 2020, 12:29 8

"Батькивщина" назвала имя своего кандидата в мэры Киева

08 августа 2020, 12:29 8
Читайте також українською мовою
Кучеренко был министром по вопросам ЖКХ во втором правительстве Юлии Тимошенко
Кучеренко был министром по вопросам ЖКХ во втором правительстве Юлии Тимошенко
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Партия "Батькивщина" выдвигает народного депутата Алексея Кучеренко кандидатом на должность мэра Киева.

Об этом во время брифинга сообщила председатель пиртии Юлии Тимошенко, передает RegioNews.

Я хочу, чтобы наша команда всеукраинская, и киевская команда выдвинули Алексея Кучеренко на должность мэра Киева. Он будет от "Батькивщины" кандидатом на должность мэра Киева", - сказала она.

Тимошенко добавила, что "Батькивщина" будет выдвигать по всей Украине почти 40 тысяч кандидатов в депутаты и "тысячи кандидатов на должность мэров".

Кучеренко во время брифинга также представил свою программу.

Напомним, на Львовщине депутат от "Батькивщины" ударил женщину кулаком в лицо.

Киев Батькивщина Юлия Тимошенко Местные выборы Кандидат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В компании, которая вывезла тросы с Подольского моста, прошли обыски
08 августа 2020, 11:09
В двух областях чиновники незаконно присваивали соцвыплаты участников АТО
07 августа 2020, 18:46
На Киевщине разоблачили застройщика, который украл из госбюджета 50 миллионов гривен
07 августа 2020, 18:27
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »