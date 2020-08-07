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07 августа 2020, 18:27 1

На Киевщине разоблачили застройщика в причинении ущерба госбюджету на 50 миллионов гривен

07 августа 2020, 18:27 1
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Мошенник успел продать более тысячи жилых помещений и офисов
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Служба безопасности Украины разоблачила застройщика из Киевской области на махинациях с продажей недвижимости. Убытки государственного бюджета составляют более 50 миллионов гривен.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, директор строительной компании из Киево-Святошинского района организовал незаконную схему по продаже квартир, технических помещений и офисов. Недвижимость реализовывали по значительно заниженным налоговым ставкам от имени физических лиц.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что по этой схеме фирма успела продать в обход налогового законодательства более 1 тысячи жилых и нежилых помещений. В целом же застройщик планировал возвести и незаконно реализовать 74 дома и 200 коттеджей.

В рамках уголовного производства одному из фигурантов объявлено о подозрении.

Следственные действия продолжаются. Проверяется причастность представителей местного самоуправления незаконных сделок с земельными участками, которые выделялись под строительство.

Напомним, ранее СБУ выявила крупную растрату на реконструкции аэропорта "Борисполь" .

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