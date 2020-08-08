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08 серпня 2020, 12:29 12

"Батьківщина" назвала ім'я свого кандидата у мери Києва

08 серпня 2020, 12:29 12
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Кучеренко був міністром з питань ЖКГ в другому уряді Юлії Тимошенко
Фото: Facebook
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Партія "Батьківщина" висуває народного депутата Олексія Кучеренка кандидатом на посаду мера Києва.

Про це під час брифінгу повідомила голова піртії Юлії Тимошенко, передає RegioNews.

Я хочу, щоб наша команда всеукраїнська, і київська команда висунули Олексія Кучеренка на посаду мера Києва. Він буде від "Батьківщини" кандидатом на посаду мера Києва", - сказала вона.

Тимошенко додала, що "Батьківщина" буде висувати по всій Україні майже 40 тисяч кандидатів у депутати та "тисячі кандидатів на посаду мерів".

Кучеренко під час брифінгу також презентував свою програму.

Нагадаємо, на Львівщині депутат від "Батьківщини" вдарив жінку кулаком в обличчя.

Київ Батьківщина Юлія Тимошенко Місцеві вибори Кандидат
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