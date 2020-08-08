Под Киевом обнаружили нелегальную свалку отходов из инфекционных больниц
Под Киевом правоохранители зафиксировали факт незаконного вывоза опасных медицинских отходов из инфекционных больниц Киева на полигон бытовых отходов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных медицинских и биологических отходов, вместо сожжения в специальных местах, вывозила их в стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.
Правоохранителями задокументирован факт вывоза указанных отходов грузовым автомобилем на один из таких полигонов в Киевской области.
Среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений г.. Киева, в том числе из инфекционных отделений", - говорится в сообщении.
Прокуратура подозревает директора фирмы в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, его действия могли повлечь распространение инфекций.
Напомним, 31 июля в Ровенской области обнаружили почти 15 тонн львовского мусора.