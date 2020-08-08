Под Киевом обнаружили нелегальную свалку отходов из инфекционных больниц

Руководителю компании было сообщено о подозрении

Руководителю компании было сообщено о подозрении

Фото: прокуратура

Под Киевом правоохранители зафиксировали факт незаконного вывоза опасных медицинских отходов из инфекционных больниц Киева на полигон бытовых отходов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных медицинских и биологических отходов, вместо сожжения в специальных местах, вывозила их в стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.

Правоохранителями задокументирован факт вывоза указанных отходов грузовым автомобилем на один из таких полигонов в Киевской области.

Среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений г.. Киева, в том числе из инфекционных отделений", - говорится в сообщении.

Прокуратура подозревает директора фирмы в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, его действия могли повлечь распространение инфекций.

Напомним, 31 июля в Ровенской области обнаружили почти 15 тонн львовского мусора.