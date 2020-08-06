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06 августа 2020, 16:24

Нацполиция может выявлять подкуп избирателей с помощью "тайных агентов"

06 августа 2020, 16:24
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Сейчас подкуп избирателей относится к категории тяжких преступлений
Сейчас подкуп избирателей относится к категории тяжких преступлений
Фото: Главред
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Национальная полиция Украины теперь может не просто реагировать на отдельные случаи подкупа избирателей, а с помощью проведения негласных следственных действий полноценно расследовать всю схему подкупа и каждого участника этого преступления.

Об этом заявила председатель правления и координатор политических программ Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, пишет Regionews со ссылкой на телеканал "Украина 24".

Подкуп избирателей ранее не был тяжким и особо тяжким преступлением. Сейчас он таким является. Соответственно, Нацполицияя имеет возможность проводить негласные следственные действия, оперативную деятельность по расследованию всей схемы подкупа и каждого участника этой схемы, в частности, инкорпорировать туда как тайных агентов, собирая надлежащим образом и документируя информацию", - отметила Айвазовская.

Напомним, 15 июля Рада проголосовала за назначение местных выборов на 25 октября.

выборы избиратели полиция следствие преступление
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