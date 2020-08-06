Нацполиция может выявлять подкуп избирателей с помощью "тайных агентов"

Об этом заявила председатель правления и координатор политических программ Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, пишет Regionews со ссылкой на телеканал "Украина 24".

Подкуп избирателей ранее не был тяжким и особо тяжким преступлением. Сейчас он таким является. Соответственно, Нацполицияя имеет возможность проводить негласные следственные действия, оперативную деятельность по расследованию всей схемы подкупа и каждого участника этой схемы, в частности, инкорпорировать туда как тайных агентов, собирая надлежащим образом и документируя информацию", - отметила Айвазовская.