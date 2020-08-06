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06 августа 2020, 16:01

Слоган новый, а денег нет: в "Голосе" рассказали о подготовке к выборам

06 августа 2020, 16:01
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Основным лозунгом избирательной кампании партии "Голос" на местных выборах будет "Твой голос способен"
Основным лозунгом избирательной кампании партии "Голос" на местных выборах будет "Твой голос способен"
Фото: Интерфакс-Украина
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У "Голоса" очень маленький бюджет для кампании на местных выборах – партия будет использовать средства, оставшиеся с прошлогодней парламентской кампании.

Об этом сообщила глава партии Кира Рудык в интервью "Украинской правде", пишет RegioNews.

Твой голос способен" (будет основным лозунгом партии "Голос", – ред.) "Твой голос способен – то или это". То есть месседж с подтверждением – о предыдущих вещах, которые мы сделали, и с тем, что мы будем делать дальше", — охарактеризовала Рудык новый слоган.

Также Кира Рудык рассказал, что у партии крайне мало денег для масштабной предвыборной кампании в регионах:

Его (бюджета для местных выборов, — ред.) очень мало. То, что осталось с прошлых парламентских. Еще точно не знаю, сколько потратим. Буду стараться, чтобы было меньше, меньше и меньше. То есть мы будем вкладывать деньги во внешнюю рекламную кампанию", — рассказала Рудык.

В паланах партии развесить борды по Киеву, реклама в интернете и, возможно, "что-то на телевидении", предполагает Рудык. Глава "Голоса" добавила, что на местах "каждый будет брать этот макет для себя и там уже кто на что способен".

То есть мы деньги в регионы не можем давать, потому что у нас их нет", — заключила Рудык.

В общем генеральную линию партии на будущих выборах прорабатывает глава "Head of strategic communication" – Ксения Ефремова. По словам Рудык, "она не из политики".

Главой избирательного штаба является Светлана Бондаренко.

Она работала в киевском штабе этот год. Она – операционщик, который не специализируется на выборах, но специализируется на процессах". Но опыт избирательных кампаний Бондаренко имеет: "По Киеву, занималась "Самопомиччю", — рассказала Рудык.

При этом политтехнолога, который бы определял стратегию партии, у "Голоса" нет, но есть много людей, которые "хотят советовать и советуют", то есть работают, как советники. Называть имена Рудык не стала, потому что "со всеми подписаны документы о неразглашении". Решения же в партии принимают централизованно.

Напомним, сегодня "Слуга народа" озвучила новый лозунг предвыборной кампании.

выборы политика деньги реклама партия Голос Кира Рудик
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