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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 августа 2020, 15:31 5

В конце августа депутаты соберутся на внеочередную сессию Рады

06 августа 2020, 15:31 5
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Нардепы планируют поднять минимальную зарплату до 5 тысяч гривен
Нардепы планируют поднять минимальную зарплату до 5 тысяч гривен
Фото: flickr
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Верховная Рада Украины в конце августа может провести внеочередную сессию, на которой планируется внесение изменений в бюджет.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив, передает RegioNews.

По ее словам, в парламент в ближайшее время внесут изменения в государственный бюджет, чтобы уже с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составила 5 тысяч гривен.

Она добавила, что на прошлой неделе Кабмин одобрил макроэкономический прогноз на следующий год, в котором предусмотрено повышение минимальных зарплат в два этапа до 6000 и 6500 гривен до конца 2021 года.

На этой базе будет планироваться бюджет на 2021, который будет представлен в парламенте 15 сентября этого года. Это один важный законопроект, который сегодня должен внести президент", - заявила Ковалив.

Напомним, правительство согласовало заместителей глав Винницкой и Запорожской ОГА, новые главы ОГА Сергей Борзов и Виталий Боговин продолжают кадровые перестановки.

зарплаты Верховная Рада сессия голосование депутаты
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