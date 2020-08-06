В конце августа депутаты соберутся на внеочередную сессию Рады

Нардепы планируют поднять минимальную зарплату до 5 тысяч гривен

Нардепы планируют поднять минимальную зарплату до 5 тысяч гривен

Фото: flickr

Верховная Рада Украины в конце августа может провести внеочередную сессию, на которой планируется внесение изменений в бюджет.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив, передает RegioNews.

По ее словам, в парламент в ближайшее время внесут изменения в государственный бюджет, чтобы уже с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составила 5 тысяч гривен.

Она добавила, что на прошлой неделе Кабмин одобрил макроэкономический прогноз на следующий год, в котором предусмотрено повышение минимальных зарплат в два этапа до 6000 и 6500 гривен до конца 2021 года.

На этой базе будет планироваться бюджет на 2021, который будет представлен в парламенте 15 сентября этого года. Это один важный законопроект, который сегодня должен внести президент", - заявила Ковалив.

Напомним, правительство согласовало заместителей глав Винницкой и Запорожской ОГА, новые главы ОГА Сергей Борзов и Виталий Боговин продолжают кадровые перестановки.