Шмыгаль передал "Укрпочте" машины для передвижных региональных отделений
Укрпочта работает над реализацией проекта передвижных отделений и в следующем году будет иметь 2 тысячи автомобилей.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль при передаче первых 22 автомобилей, информирует RegioNews.
Такие автомобили будут ехать в каждый населенный пункт, в отдаленные села. За этот год "Укрпочта" будет реализовывать этот проект и автомобилей будет уже 500, а в следующем году - 2000 для всей Украины", - сказал Шмыгаль.
По его словам, этот проект позволяет создать дополнительные рабочие места, все мобильные отделения будут сопровождаться тремя сотрудниками - почтальоном, водителем и начальником персонала отделения.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что передвижное отделение - это также доставка лекарств и предоставление финансовых услуг.
Он сообщил, что Украина получила предложением от Европейского банка реконструкции и развития по дальнейшему приобретению передвижных отделений.
По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, переданные автомобили будут работать в Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой областях и на Закарпатье.
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