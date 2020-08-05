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05 августа 2020, 12:37 4

Шмыгаль передал "Укрпочте" машины для передвижных региональных отделений

05 августа 2020, 12:37 4
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Это продолжение стратегии комфортных услуг для людей в пределах Украины
Фото: ukrinform.ua
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Укрпочта работает над реализацией проекта передвижных отделений и в следующем году будет иметь 2 тысячи автомобилей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль при передаче первых 22 автомобилей, информирует RegioNews.

Такие автомобили будут ехать в каждый населенный пункт, в отдаленные села. За этот год "Укрпочта" будет реализовывать этот проект и автомобилей будет уже 500, а в следующем году - 2000 для всей Украины", - сказал Шмыгаль.

По его словам, этот проект позволяет создать дополнительные рабочие места, все мобильные отделения будут сопровождаться тремя сотрудниками - почтальоном, водителем и начальником персонала отделения.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что передвижное отделение - это также доставка лекарств и предоставление финансовых услуг.

Он сообщил, что Украина получила предложением от Европейского банка реконструкции и развития по дальнейшему приобретению передвижных отделений.

По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, переданные автомобили будут работать в Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой областях и на Закарпатье.

Напомним, Кабмин разрешил университетам определять, когда и как начинать обучение, такие полномочия предусмотрены законом о высшем образовании.

Кабмин инфраструктура Денис Шмыгаль регионы Укрпочта
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