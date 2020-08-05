Главу Окружного админсуда Киева Вовка повторно вызвали на допрос в НАБУ

Допросы назначили на 10 - 11 августа

Допросы назначили на 10 - 11 августа

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Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, его заместителей и судей этого суда повторно вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Все предыдущие вызовы девять служителей Фемиды, которых обоснованно подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над рядом государственных органов, проигнорировали. Шестеро подозреваемых это сделали 5 раз, трое - 6 раз. Тем самым они нарушили ст. 42 УПК Украины, которая обязывает их прибыть к следователю по вызову", – проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что остальные подозреваемые - двое адвокатов и председатель ГСА - появляются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ. Следовательно, выполнять процессуальные обязанности отказываются 9 из 12 подозреваемых, большинство из которых — действующие судьи ОАСК.

Такое поведение подозреваемых противоречит их тезисам о желании доказать свою невиновность в суде. Вместо выполнения процессуального обязанности являться к следователю по вызову, подозреваемые продлевают сроки пребывания в отпусках и фактически скрываются от детективов", – подчеркнули в НАБУ.

Там также проинформировали, что в случае очередного неприезда подозреваемых на вызов к детективам, НАБУ будет вынуждено объявить подозреваемых в розыск и обратиться в Высший совет правосудия с ходатайством о необходимости применения мер принуждения.

Справка: 17 июля 2020 года заместитель Генерального прокурора сообщил о подозрении 12 лицам, в том числе председателю ГСА и главе ОАСК. По версии следствия, подозреваемые имели целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей.

Напомним, Верховный суд отказался передавать дело Мангера в Херсон.