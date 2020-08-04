Киевский Окружной админсуд просят инициировать отмену регистрации партии "Слуга народа"

ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному иску

ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному иску

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В Окружной административный суд поступил иск к Министерству юстиции об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАСК, пишет Regionews.

Так, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи Закона "О политических партиях в Украине" и определенной части Положения о Министерстве юстиции относительно направления представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа".

Истец просит ОАСК обязать Министерство юстиции направить в суд представление об аннулирование соответствующего регистрационного свидетельства партии "Слуга народа".

Напомним, Окружной админсуд Киева также просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд о запрете деятельности "Партии Шария".