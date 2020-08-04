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04 августа 2020, 15:21 1

В красных зонах могут разрешить остановку поездов для высадки пассажиров

04 августа 2020, 15:21 1
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Министерство инфраструктуры обратилось к правительству с соответствующим предложением
Министерство инфраструктуры обратилось к правительству с соответствующим предложением
Фото: flickr
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Поезда, следующие в красную зону карантина, будут останавливаться исключительно для высадки пассажиров.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Общественного радио", передает RegioNews.

По его словам, если высадки-посадки вообще не будет, то нужно предупреждать пассажиров заранее.

Криклий добавил, что Министерство инфраструктуры уже обратилось в Кабинет Министров с предложением разрешить высадку людей в красной зоне карантина.

Вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, понятно, что высадку сделать - это не проблема. Сейчас мы подходим к этой логике, и я надеюсь, что завтра такие изменения в постановлений сделают", - сказал Криклий.

Напомним, 3 августа "Укрзализныця" прекратила продажу билетов до Луцка и Тернополя, пассажирам, купившим билеты ранее, вернут деньги.

В тот же день пассажиры поезда несмотря на запрет требовали остановить его в Тернополе. Они купили билеты после внесения Тернополя в красную зону.

коронавирус Владислав Криклий карантин Укрзализныця поезд зона
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