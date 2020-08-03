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03 августа 2020, 15:57 1

"Укрзализныця" прекратила продажу билетов до Луцка и Тернополя

03 августа 2020, 15:57 1
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Пассажирам, купившим билеты ранее, вернут деньги
Фото: Укрзализныця
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"Укрзализныця" прекратила продажу билетов на поезда дальнего следования к станциям Луцк и Тернополь. Города попали в "красную зону" в соответствии с адаптивным карантином.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, пишет RegioNews.

Продажа билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь и обратно были закрыты в соответствии с решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Протокол решения "Укрзализныця" получила 31 июля в 19:10", - говорится в сообщении.

Ограничение действует для поездов: №41 / 42 Днепр-Трускавец, №98 / 97 Ковель-Киев, №88 / 87 Ковель-Новоалексеевка, №12 / 11 Одесса-Львов, №81 / 82 Киев-Ужгород, №49 / 50 Киев -Трускавец, №136 / 135 Черновцы-Одесса, №108 / 107 Одесса-Ужгород, №110 / 109 Львов-Херсон, №86 / 85 Львов-Новоалексеевка, №715 / 716 Киев-Львов.

Пассажирам этих поездов предложили компенсацию полной стоимости билетов.

Напомним, несколько часов назад в Тернополе пассажиры поезда "Киев-Трускавец" устроили бунт, чтобы он остановился в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци".

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