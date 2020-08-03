"Укрзализныця" прекратила продажу билетов до Луцка и Тернополя

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, пишет RegioNews.

Продажа билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь и обратно были закрыты в соответствии с решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Протокол решения "Укрзализныця" получила 31 июля в 19:10", - говорится в сообщении.