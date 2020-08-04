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04 серпня 2020, 15:21 1

У червоних зонах можуть дозволити зупинку потягів для висадки пасажирів

04 серпня 2020, 15:21 1
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Міністерство інфраструктури звернулось до уряду з відповідною пропозицією
Міністерство інфраструктури звернулось до уряду з відповідною пропозицією
Фото: flickr
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Потяги, які прямують у червону зону карантину, будуть зупинятися виключно для висадки пасажирів.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі "Громадського радіо", передає RegioNews.

За його словами, якщо висадки-посадки взагалі не буде, то потрібно попереджати пасажирів заздалегідь.

Криклій додав, що Міністерство інфраструктури вже звернулось до Кабінету Міністрів з пропозицією дозволити висадку людей у червоній зоні карантину.

Питання в тому, щоб мобільність коронавірусу не поширювалася, зрозуміло, що висадку зробити - це не проблема. Зараз ми підходимо до цієї логіки, і я сподіваюся, що завтра такі зміни до постанов зроблять", - сказав Криклій.

Нагадаємо, 3 серпня "Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя, пасажирам, які купили квитки раніше, повернуть гроші.

Того ж дня пасажири потяга попри заборону вимагали зупинити його у Тернополі, вони купили квитки після внесення Тернополя в червону зону.

коронавірус Владислав Криклій карантин Укрзализныця поїзд зона
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