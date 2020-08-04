У червоних зонах можуть дозволити зупинку потягів для висадки пасажирів

Міністерство інфраструктури звернулось до уряду з відповідною пропозицією

Міністерство інфраструктури звернулось до уряду з відповідною пропозицією

Фото: flickr

Потяги, які прямують у червону зону карантину, будуть зупинятися виключно для висадки пасажирів.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі "Громадського радіо", передає RegioNews.

За його словами, якщо висадки-посадки взагалі не буде, то потрібно попереджати пасажирів заздалегідь.

Криклій додав, що Міністерство інфраструктури вже звернулось до Кабінету Міністрів з пропозицією дозволити висадку людей у червоній зоні карантину.

Питання в тому, щоб мобільність коронавірусу не поширювалася, зрозуміло, що висадку зробити - це не проблема. Зараз ми підходимо до цієї логіки, і я сподіваюся, що завтра такі зміни до постанов зроблять", - сказав Криклій.

Нагадаємо, 3 серпня "Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя, пасажирам, які купили квитки раніше, повернуть гроші.

Того ж дня пасажири потяга попри заборону вимагали зупинити його у Тернополі, вони купили квитки після внесення Тернополя в червону зону.