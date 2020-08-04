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04 августа 2020, 10:03 11

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

04 августа 2020, 10:03 11
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Риск возникновения пожаров остается максимально высоким
Риск возникновения пожаров остается максимально высоким
Фото: ГСЧС
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В Украине с 4 по 6 августа объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Самые высокие риски возникновения пожаров спасатели ожидают в Одесской, Николаевской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой и Сумской областях.

4 августа погода на всей территории Украины будет сухой и жаркой, температура воздуха в регионах будет колебаться от +25 до +30.

Поэтому в ГСЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

Напомним, 27 июля пожар на Луганщине уничтожил 40 гектаров пшеницы. В ГСЧС призывают осторожно обращаться с огнем, поскольку пожары в экосистемах, часто возникают по вине людей.

погода Украина пожар огонь спасатели ГСЧС
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