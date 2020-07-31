Есть два возможных компромиссах по Донбассу - Кравчук

Создание свободной экономической зоны на Донбассе могло бы помочь в решении конфликта

Создание свободной экономической зоны на Донбассе могло бы помочь в решении конфликта

Фото: из открытых источников

Первый президент Украины и глава делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, на какие уступки готов пойти по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью "Суспільному", передает RegioNews.

Особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус”, а "особую систему управления” в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос”, – сказал Кравчук.

Он напомнил, что во времена своей каденции подписал закон о свободной экономической зоне на Донбассе.

Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - заявил первый президент.

Глава делегации отметил, что эти компромиссы не касаются суверенитета Украины. Однако с предоставлением особого статуса ситуация совсем иная.

"А по вопросу особого статуса, то это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями. Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины”, - подчеркнул Кравчук.

Напомним, 28 июля Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу. 30 июля президент Зеленский официально назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.