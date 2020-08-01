"Укрзализныця" временно отменила остановку поездов в Тернополе и Луцке
"Укрзализныця" временно отменила остановку ряда своих поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе, поскольку эти города попали в "красную" зону эпидемической опасности.
Об этом сообщается в Facebook компании, передает RegioNews.
В "Укрзализныце" обнародовали перечень поездов, которых это касается. Остановка в Луцке будет отменена в поездах № 98/97 Ковель - Киев и № 88/87 Ковель - Новоалексеевка.
Остановка в Тернополе будет отменена в поездах:
№ 12/11 Одесса - Львов;
№ 41/42 Днепр-Трускавец;
№ 49/50 Киев - Трускавец;
№ 81/82 Киев - Ужгород;
№ 136/135 Черновцы - Одесса;
№ 108/107 Одесса - Ужгород;
№ 110/109 Львов - Херсон;
№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;
№ 715/716 Киев - Львов.
Эти изменения начнут действовать с 3 августа.
Остановка на этих станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе. А пассажирам указанных поездов, которые планировали ехать в Луцк или Тернополь или из этих городов, предложат возврат полной стоимости билетов", - говорится в сообщении.
Напомним,