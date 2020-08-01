"Укрзализныця" временно отменила остановку поездов в Тернополе и Луцке

Оба областных центра попадают в красную зону карантина

Оба областных центра попадают в красную зону карантина

Фото: flickr

"Укрзализныця" временно отменила остановку ряда своих поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе, поскольку эти города попали в "красную" зону эпидемической опасности.

Об этом сообщается в Facebook компании, передает RegioNews.

В "Укрзализныце" обнародовали перечень поездов, которых это касается. Остановка в Луцке будет отменена в поездах № 98/97 Ковель - Киев и № 88/87 Ковель - Новоалексеевка.

Остановка в Тернополе будет отменена в поездах:

№ 12/11 Одесса - Львов;

№ 41/42 Днепр-Трускавец;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 136/135 Черновцы - Одесса;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 715/716 Киев - Львов.

Эти изменения начнут действовать с 3 августа.

Остановка на этих станциях будет восстановлена ​​после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе. А пассажирам указанных поездов, которые планировали ехать в Луцк или Тернополь или из этих городов, предложат возврат полной стоимости билетов", - говорится в сообщении.

Напомним,