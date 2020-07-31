ГБР закрыло еще одно дело против Порошенко

Закрыли так называемое дело о Томосе

Закрыли так называемое дело о Томосе

Фото: УП

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ГБР.

Как сообщил и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, ГБР не оспаривало и не проверяло вопрос получения Украиной Томоса об автокефалии.

По словам главы ГБР, уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался Порошенко, на самом деле касалось не Томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве Романа Трубы и сейчас закрыто.

Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и ставило вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело теперь закрыто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователями не установлены признаки уголовного правонарушения, которое подпадает под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

Напомним, ранее ГБР закрыло три дела против Порошенко: производство в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты за отсутствием состава преступления.