18:32  31 июля
В Офисе президента возразили, что кортеж главы государства систематически нарушает ПДД
14:27  31 июля
ГБР закрыло еще одно дело против Порошенко
17:37  31 июля
Сводка ООС: с начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие
UA | RU
UA | RU
31 июля 2020, 14:27 8

ГБР закрыло еще одно дело против Порошенко

31 июля 2020, 14:27 8
Читайте також українською мовою
Закрыли так называемое дело о Томосе
Закрыли так называемое дело о Томосе
Фото: УП
Читайте також
українською мовою

Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство относительно возможного "разжигания религиозной вражды" в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ГБР.

Как сообщил и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, ГБР не оспаривало и не проверяло вопрос получения Украиной Томоса об автокефалии.

По словам главы ГБР, уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался Порошенко, на самом деле касалось не Томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве Романа Трубы и сейчас закрыто.

Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и ставило вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело теперь закрыто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователями не установлены признаки уголовного правонарушения, которое подпадает под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

Напомним, ранее ГБР закрыло три дела против Порошенко: производство в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты за отсутствием состава преступления.

ГБР УПЦ уголовное дело Петр Порошенко президент церковь
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Вспышка COVID-19: на Львовщине закрыли Святоуспенскую Лавру на карантин
31 июля 2020, 10:46
В Полтаве на взятке задержали следователя ГБР и полицейского
31 июля 2020, 10:25
Кортеж Зеленского "засекли" на нарушении правил, а глава ОП Ермак ездит на номерах-призраках - "Схемы"
31 июля 2020, 10:09
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Киев: кому принадлежат автовокзалы столицы
Местные выборы вопреки сценарию: как партия Зеленского переиграет саму себя
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »