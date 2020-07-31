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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 июля 2020, 10:25 4

В Полтаве на взятке задержали следователя ГБР и полицейского

31 июля 2020, 10:25 4
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Они требовали 80 тысяч долларов за активизацию расследования
Они требовали 80 тысяч долларов за активизацию расследования
Фото: Прокуратура
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В Полтаве задержали следователя ГБР, оперуполномоченного полиции и их сообщника, которые требовали 80 тысяч долларов взятки от гражданина за активизацию расследования.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, следователь ГБР, работник внутренней безопасности полиции и их сообщник требовали от гражданина 80 тысяч долларов за активизацию досудебного расследования по уголовному делу, которое было возбуждено по его обращению.

Сейчас правоохранители и их сообщник задержаны с поличным, непосредственно при получении первой части неправомерной выгоды в сумме 40 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Задержанным в ближайшее время объявят о подозрении, продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ пресекла незаконные поставки в Россию товаров военного назначения, организатору и трем фигурантам дела сообщили о подозрении.

Офис генпрокурора ГБР взятка Полтава полиция задержание коррупция
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