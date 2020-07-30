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30 июля 2020, 21:45 7

Президент поручил Кабмину пересмотреть статус отдельных религиозных праздников

30 июля 2020, 21:45 7
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Владимир Зеленский предлагает предоставить статус государственных некоторым исламским, католическим и иудейским праздникам
Владимир Зеленский предлагает предоставить статус государственных некоторым исламским, католическим и иудейским праздникам
Фото:AFP
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, таким как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош Гашана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ №303/2020 президент подписал 30 июля, пишет Regionews.

Как отмечается в документе, такое предложение сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитание истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

Согласно указу, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию с Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, 28 июля Зеленский отменил визы для китайских туристов

Владимир Зеленский праздник президент религия указ
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