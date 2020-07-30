Президент поручил Кабмину пересмотреть статус отдельных религиозных праздников
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, таким как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош Гашана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.
Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ №303/2020 президент подписал 30 июля, пишет Regionews.
Как отмечается в документе, такое предложение сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитание истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.
Согласно указу, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию с Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.
Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Напомним, 28 июля Зеленский отменил визы для китайских туристов