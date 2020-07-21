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21 июля 2020, 14:35 3

Верховная Рада приняла закон о "зеленой" энергетике

21 июля 2020, 14:35 3
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Соответствующее решение поддержали 288 народных депутатов
Соответствующее решение поддержали 288 народных депутатов
Фото из открытых источников
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Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла в целом правительственный законопроект №3658 по усовершенствованию условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на УНН.

У нас вчера было заседание комитета, где мы оперативно проработали более чем 1 200 правок и для того, чтобы избежать различных неувязок в различных статьях закона, сегодня мы провели еще один комитет, где технически согласовали положения различных статей", - сказал во время обсуждения председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Отмечается, что целью законопроекта является ускорение перехода к новой, конкурентной модели поддержки возобновляемой энергетики, путем проведения аукционов по распределению квоты поддержки, сбалансирования сметы ГП "Гарантированный покупатель" и с целью решения насущных вызовов отрасли.

Напомним, сегодня в "Слуге народа" назвали дату следующей внеочередной сессии Верховной Рады.

закон тарифы Верховная Рада голосование Андрей Герус энергетика
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