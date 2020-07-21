Верховная Рада приняла закон о "зеленой" энергетике
Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла в целом правительственный законопроект №3658 по усовершенствованию условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на УНН.
У нас вчера было заседание комитета, где мы оперативно проработали более чем 1 200 правок и для того, чтобы избежать различных неувязок в различных статьях закона, сегодня мы провели еще один комитет, где технически согласовали положения различных статей", - сказал во время обсуждения председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
Отмечается, что целью законопроекта является ускорение перехода к новой, конкурентной модели поддержки возобновляемой энергетики, путем проведения аукционов по распределению квоты поддержки, сбалансирования сметы ГП "Гарантированный покупатель" и с целью решения насущных вызовов отрасли.
Напомним, сегодня в "Слуге народа" назвали дату следующей внеочередной сессии Верховной Рады.