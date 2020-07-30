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30 июля 2020, 14:58 1

Назначенный Зеленским глава Запорожской РГА пойдет на выборы от "Батькивщины"

30 июля 2020, 14:58 1
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Он официально покинул партию "Слуга народа"
Он официально покинул партию "Слуга народа"
Фото: Facebook
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Председатель Запорожской районной государственной администрации Роман Полиектов вступил в партию "Батькивщина" и заявил, что будет баллотироваться на местных выборах от партии Тимошенко.

Об этом сообщается на официальном сайте партии "Батькивщина", передает RegioNews.

Известно, что Полиектов покинул ряды партии "Слуга народа", он написал заявление о выходе из правящей партии.

К команде присоединился действующий председатель Запорожской районной государственной администрации Роман Полиектов, назначенный на должность президентом Владимиром Зеленским несколько месяцев назад", - говорится в сообщении.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков назвал вероятную явку на местных выборах.

Слуга народа партия РГА Батькивщина Запорожье Местные выборы
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