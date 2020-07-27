В Днепропетровской области задержали полковника полиции за взятку

Ему грозит до десяти лет лишения свободы

Ему грозит до десяти лет лишения свободы

Фото: Нацполиция

27 июля начальника Южного отделения полиции города Каменское Днепропетровской области Сергея Войнова задержали во время получения взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, полковник полиции требовал от предпринимателя 5 тысяч гривен за возвращение экскаватора и микроавтобуса, которые были изъяты в рамках уголовного дела.

Также полковник требовал, чтобы предприниматель отдавал ему ежемесячно половину своей прибыли за невмешательство в его деятельность.

О неправомерных действиях начальника полиции пострадавший сообщил в Днепропетровское управление Департамента внутренней безопасности НПУ", - говорится в сообщении.

Сотрудники Департамента задокументировали факт получения взятки, ему уже объявили о подозрении. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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