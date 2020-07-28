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28 июля 2020, 17:34 4

Харьковчанин, которого называли сообщником "луцкого террориста", вышел под залог

28 июля 2020, 17:34 4
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Житель Харькова, которого 21 июля задержали по подозрению в незаконном обращении с оружием, вышел из-под стражи под залог в сумме 175 тысяч гривен.

О том, что подозреваемый вышел из СИЗО сообщил его адвокат Андрей Костяной, пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне.

По его данным, залог внесли родственники подозреваемого.

Как известно, в день задержания глава МВД Арсен Аваков назвал задержанного в Харькове "товарищем, который имел деловые контакты" с Максимом Кривошем, подозреваемым в захвате заложников в Луцке.

Подозреваемый харьковчанин причастность к луцким событиям отвергает.

Напомним, 23 июля 43-летнему Дмитрию Михайленко было сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Сообщник "луцкого террориста" из Харькова согласился работать с полицией.

24 июля Орджоникидзевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога предполагаемому сообщнику Максима Кривоша.

Харьков Луцк террорист залог арест оружие
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